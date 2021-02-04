مونديال الأندية: ريمونتادا مكسيكية أمام أولسان الكوري في الشوط الأول

أنتهى الشوط الأول من مباراة أولسان هونداي الكوري الجنوبي أمام تيجريس المكسيكي، بتأخر بطل أسيا بهدفيين مقابل هدف، في أولى مباريات كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

أحرز كي هي كيم أول أهداف المباراة في الدقيقة 25 من احداث الشوط الأول، بعد أسيست رائع من اللاعب بت جارام يوون.

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وتعادل اندريه بيير جينياك تيجريس المكسيكي، في الدقيقة 38 من أحداث الشوط الأول، لتنتهى أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين،وأبى اندريه بيير جينياك نهاية المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، وسجل الهدف الشخصي الثاني له وللفريق في المباراة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق المكسيكي علي بطل كوريا الجنوبية .

وأفتتح كي هي كيم أول أهداف بطولة كأس العالم للأندية، قبل أن يعادل النتيجة لاعبتيجريس، ويعاود التسجيل مرة أخرى، قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

ومن المقرر بدء مباراة الأهلي والدحيل عقب إنتهاء مواجهة أولسان هونداي وتيجريس المكسيكي في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم علي استاد المدينة التعليمية.

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يفكر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأحمر في طريقة لإيقاف خطورة الخط الهجومي للدحيل بقيادة المعز علي، و دودو مهاجم الفريق المتميز وهداف الفريق القطري، مما ينبأ عن احتمالية تغيير في خط الدفاع الأحمر، عن المعتاد.

تشكيل الأهلي لمباراة الدحيل

ومن المقرر خوض الأهلي لمباراة اليوم أمام الدحيل بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق- بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - اليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات - أفشة - محمود كهربا – محمد شريف.

ويستضيف الأهلي الدحيل القطري علي ملعب المدينة التعليمية في تمام السابعة والنصف، وتبث قنوات بي ان سبورت أحداث المباراة علي قنواتها المشفرة بالإضافة للقناة المفتوحة.