منه شلبي تشيد بالعمل مع محمد هنيدي وشريف عرفة

شاركت الفنانة منه شلبي جمهورها بصورة للبوستر الدعائي لفيلم "الأنس والنمس" والذي تشارك فيه البطولة النسائية لأول مرة مع نجم الكوميديا محمد هنيدي، معبرة عن سعادتها بالعمل معه، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

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وكتبت شلبي على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"الإنس والنمس، أول تعامل مع محمد هنيدي والأستاذ شريف عرفة"، مضيفة: "حاجة عظمة كده وإن شاء الله خير يا رب".

محمد هنيدي يروج لفيلمه الجديد.. الأنس والنمس

وكان الفنان محمد هنيدي روج للفيلم بنشر صورة للبوستر أيضًا على صفحاته بمنصات السوشيال ميديا المختلفة وعلق عليها:"الإنس والنمس .. قريبًا مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ، ودنيا ماهر، وشريف الدسوقي، تأليف: كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة".

لترد عليه الفنانة أيتن عامر :مستنينك يا كبير"، كما تفاعل الجمهور مع صور الفيلم ومقاطع الفيديو التي يحرص بطل العمل على نشرها من وقت لأخر كنوع من الدعاية وتشويق الجمهور للعمل قبل عرضه.

محمد هنيدي يمازح جمهوره في عيد ميلاده

يذكر ان الفنان محمد هنيدي احتفل بعيد ميلاده الـ 56 يوم الاثنين الماضي الموافق الأول من فبراير، بطريقته المعروفة بخفة الظل والفكاهة حيث مازح جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وقال :"النهاردة عيد ميلادي واليوم تقديرًا ليكم، هبتدي اديكم نصائح منقولة من حسابات تويتر مجهولة بمناسبة اتمامي لعامي الثلاثين".

وتابع:"النصيحة الأولى..نصيحة في عمر العشرين عيش شغفك سوي أشياء تحبها نفسك جدد أحلامك المركونة أو لي تحطمت ابدأ اشتغل على نفسك أبعد عن أي شي يستنزف منك طاقة دون فائدة عشان توصل لراحة في الثلاثين بإذن الله أحيانا..منقول من حساب اندومي..نصائح الثلاثين بمناسبة عيد ميلادي ‏بعد الثلاثين استخدمي الزيوت لبشرتك، فالبشرة مع العمر تميل إلى الجفاف وتنقصها الرطوب".

ليتلقى الآلاف من الرسائل المهنئة له من قبل متابعيه بجانب زملائه بالوسط الفني.

