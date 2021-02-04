سيد رجب يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان سيد رجب، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد لينضم إلى قائمة الفنانين الذين أصيبوا بالفيروس خلال الفترة الماضية، الأمر الذي كان من شأنه توقفه عن تصوير مسلسله الجديد تقاطع طرق الذي من المفترض عرضه خلال شهر رمضان القادم.

إصابة سيد رجب بفيروس كورونا

وأوضح رجب في تصريحات صحفية، أنه أصيب بفيروس كورونا منذ أيام والأمر استدعى خضوعه للعزل المنزلي وتطبيق بروتوكول العلاج .

وتابع سيد رجب، قائلًا: "ملتزم بالعلاج وحالتي مستقرة والحمد لله وأرجو من جمهوري الدعاء لي بالشفاء".

سيد رجب في دور جديد

يجسد الفنان سيد رجب في مسلسل تقاطع طرق مع منى زكي، شخصية تاجر مخدرات له عداوات متعددة مع منافسيه في هذا العالم المثير، حيث يشاركه البطولة كلًا من الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام.

وكان الفنان سيد رجب، قد أعلن إنضمامه إلى قائمة أبطال مسلسل "موسى"، العمل الذي يقوم ببطولته محمد رمضان ، وسمية الخشاب، عبير صبري، ومن المفترض أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021، والعمل ينتمي إلى نوعية الاعمال الصعيدية ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

سيد رجب في فيلم جديد

يعرض فيلم "وقفة رجالة" حاليًا للفنان سيد رجب في دور العرض السينمائية، وهو من بطولة ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد، والعمل من تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.



الجدير بالذكر، أن النجم سيد رجب قد فاجئ جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو له وهو يرقص برفقة بيومي فؤاد وماجد الكدواني، على مهرجان "إخواتي"، ليثير ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.