مرثا محروس: قراءة العدادات بصورة خاطئة تقع كاملة على كاهن المواطن

وجهت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عدة أسئلة لوزير الكهرباء، محمد شاكر، حول تحويل منظومة عدادات الدفع، إلى العدادات مسبوقة الدفع خلال خمس سنوات، فى حين تسعى الدولة إلى التحويل لمنظومة العدادات الذكية، والتى لا تحتاج إلى كارت، قائلة:" لماذا لاتحول إلى عدادات ذكية دفعة واحدة، حتى وإن طالت مدة التحويل.

مرثا محروس تتسائل بشأن رفع الدعم عن الكهرباء

أشارت النائبة مرثا محروس، إلى خطة رفع الدعم عن الكهرباء، التى كانت من المفترض ان تطبق فى العام 2019، ولكن تم مد المدة من قبل رئاسة الجمهورية، متسائلة إلى أي مدى يمكن جدولتها لمواكبة التعثرات، الاقتصادية التى سببتها جائحة كرونا، لأصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بالرغم من الجهود الملحوظة، التى تبذلها وزارة الكهرباء، فى هذا القطاع إلا أنه يوجد به تقصير، بشكل كبير، يتضح هذا فى قراءة العدادات بشكل خاطئ، والذى يقع كاملا، على كاهل المواطن، الذي يرفع عنه الدعم بصورة تدريجية.

جاء هذا أثناء كلمتها، فى الجلسة العامة بمجلس النواب ،تعقيبا على بيان وزير الكهرباء، فى إطار توضيح الحكومةن مدى التزامها بتنفيذ برامجها فى الفترة الماضية ، فضلا عن تفعيل الدور الرقابى لمجلس النواب على الحكومة.