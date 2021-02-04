التعليم: صرف الحوافز المالية للمخاطبين بالقرار رقم 13 لسنة 2021

جدة - نرمين السيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2021 بشأن ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، وقرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 13 لسنة 2021، الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.





وشددت الوزارة، فى خطابها، على المديريات التعليمية التنبيه على مديرى الشؤون المالية بالمديريات والإدارات التعليمية، باتخاذ اللازم نحو صرف حافز الأداء الشهرى للمستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.

وأكدت الوزارة على صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية للمستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة.

كما أكدت الوزارة على صرف بدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 للمستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بذات الشروط والقواعد السابق العمل بها، خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.