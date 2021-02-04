أول كاهن قبطى ينعى الدكتور جورج بباوى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نعى القمص بولس ميخائيل، للدكتور بباوى، والذى نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "حبيبى وأستاذى د جورج حبيب بباوى.. إن يوم انتقالك هو هو يوم انصافك وانتصارك وارتقاءك وسماءك.. وها أنت الآن واقفاً أمام الرب الديان العادل بعدما عانيت من ظلم وضنك، وتعب وإجحاف".
وتابع ميخائيل "إن إيمانك وأعمالك وصبرك واحتمالك، وجهادك وسهرك وسفرك وإنتاجك ستتحول كلها إلى أكاليل نورانية فوق رأسك.. فنم يا حبيبى هادئاً ساكناً مطمنئناً.. نعم الرب سيكافئك عن كل ما احتملت، وأيضاً عن كل ما قدمت".
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