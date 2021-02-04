وزيرة الصحة : تكاتف مؤسسات الدولة ساهم فى القضاء على قوائم الانتظار

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزيرة فى بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الخميس، أن قوائم الانتظار فى 2018 وصلت إلى معدل 400 يوم انتظار، مشيرة إلى أن الحكومة حددت سعر عملية القلب المفتوح بـ 12 ألف جنيه فى مستشفيات الحكومة والتأمين الصحى، إلا أن هناك حالات تتكلف أكثر من 50 ألف جنيه وعلى المواطن تسديد الفارق.

وأوضحت زايد أن تسعيرة التأمين الصحى الجديدة مبنية على تكلفة الخدمة الحقيقية ومعدلات التضخم، فدعونا مستشفيات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتدخل معنا، لأنه لا يصح أن يتحمل المواطن 50 ألف جنيه سعر العملية على نفقة الدولة.

وأشارت إلى أن مبادرة البنك المركزى التى خصصت وديعة 2 مليار جنيه منذ 2018 ولم تنفذ حتى الآن، تمكنا بالتعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب، وبيت الزكاة، والصدقات، والأورمان تغطية فرق التكلفة، وأنهينا قوائم الانتظار حتى، كما أجرينا عددًا كبيرًا من الحالات المتقدمة من قساطر القلب وجراحات المخ والأعصاب والعظام ودخلنا القسطرة الطرفية التى تمنع بتر القدم والقسطرة المخية.

وتابعت:" مصر كلها اشتغلت ما بين 395 مستشفى منهم 200 تابعين لوزارة الصحة، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وتكلفنا 5.5 مليار جنيه تحملت وزارة الصحة 64 %، والبنك المركزى تحمل 22%، والمجتمع المدنى وبيت الزكاة والأورمان 14%".

وأكدت أنه لم يعد لدينا قوائم انتظار ونعمل حاليا على منعها، مشيرة إلى أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تشهد تراجعًا من 116 ألف قرارا إلى 96 ألف، لأنه لم يعد هناك احتياجات لتدخلات جراحية، وأوضحت أنه تم إجراء 470 ألف عملية منها جراحات قسطرة القلب والرمد وقواقع الأذن ومفاصل العظام.