رئيس الوزراء يناقش مع وزير التموين المخطط العام لإنشاء مدينة الذهب

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض المخطط العام لإنشاء "مدينة الذهب"، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إلهامى الكردانى، مستشار وزير التموين للمشروعات، والدكتور تامر الخرزاتى، مسؤول المكتب الاستشارى للمشروع.





وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتى لمتابعة تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر على أحدث طراز، تضم الورش والمصانع والمعارض.

وأوضح أن الرئيس وجّه بمراعاة النواحى اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة؛ للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المواقع المقترحة لإقامة "مدينة الذهب"، وتم مناقشة الملاحظات على كل موقع من الناحية اللوجستية، كما تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات المماثلة حول العالم.

كما تم عرض المكونات المبدئية للمشروع وفقا لما تضمنه المخطط العام، وتشمل هذه المكونات وحدات الاستلام والتخزين، والمصانع، والورش، ومحلات الذهب، والمدارس، وورش تعليم صناعة الذهب، إلى جانب وجود مكونات داعمة، تتمثل فى مبنى مصلحة الدمغة، ومتحف، ومتنزه تعليمى للأطفال، ومنطقة مخصصة لتناول الطعام، ومركز لوجستى.

ووفقا لمخطط المشروع، ستضم المدينة أيضا فندقا، وأماكن لإقامة العمال، وفى منطقة الخدمات الخاصة بالمدينة سيتم إنشاء وحدة صحية، وناد رياضى واجتماعى، ومسجد، وكنيسة، كما سيكون هناك عدد من المتنزهات، والطرق الداخلية، وأعمال تنسيق الموقع.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ثلاثة مقترحات للتصميمات الهندسية للمدينة، ومميزات كل مقترح، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية.