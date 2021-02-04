فيديو.. السيسى عن طلبة الكليات العسكرية: كل أسرة قدمت شهيد أو مصاب

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة 117 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، والتى بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى انضباط راقى خلال فترة الإعداد العسكرى.

كما التقى الرئيس بعدد من أسر واهالى الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لابنائهم بالكلية الحرية، وقام بتحيتهم حيث قابلوه بالترحاب والهتافات الحماسية والتصفيق.

وقد وجه الرئيس لهم التحية والتقدير لما يتحملوه من جهد فى تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة فى حب الوطن.

وتوقف الرئيس خلال جولته بين أسر طلاب الكليات العسكرية عند أسرة الطالب جورج، قائلا: "أنا واقف مع أسرة الطالب جورج، وأنا فى نقطة استوقفتنى، ده مش هو بس ده هو والأسرة اللى قبل منه، الأسر دى يا إما قدمت أب شهيد أو أخ شهيد.. فى حالة جورج الأسرة قدمت أخو جورج كان ضابط واستشهد، كل أسرة قدمت شهيد أو مصاب يستحقوا التحية".

وأضاف الرئيس: "بس اللى أنا عايز أقوله، أصل إحنا بنقول الكلام ده والناس متصدقش، مش الناس اللى فى مصر، لا الناس اللى فى مصر مصدقة، لأنها اللى بتعمل كده، لكن أنا بقول النموذج أهو، النموذج حى أهو، الشهيد اتقدم وراح عند ربنا لأجل خاطر بلده مصر ولأجل خاطرنا، والأسرة لم تتردد فى إنها تقدم ابنها يخش نفس المسار".

وتابع: "تفتكروا الدولة والشعب البسيط خالص، يعمل كده تفتكروا البلد دى تضيع.. لأ"، موجها الشكر لأسرة الطالب جورج.

من جانبهم أشادت أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التى وجدوا أبنائهم عليها، معربين عن كامل سعادتهم لانضمام أبنائهم إلى صفوف القوات المسلحة رمز الوطنية والعزة والكرامة، معربين عن اعتزازهم بتواجد أبنائهم بين نخبة من أفضل القادة والضباط ليكونوا خير إمتداد لأجيال سبقوهم، أجيال يذكرها التاريخ بكل الفخر والاعتزاز.. أجيال حملت الامانة وضحت بكل غال ونفيس من أجل صون قدسية الوطن.