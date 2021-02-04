فى حضور وزيرة الصحة.. وكيل نقل النواب يشيد بالمبادرات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تعقيبه على بيان وزيرة الصحة أمام الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أن قرار الرئيس فى تقليل مدة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل من 15 سنة إلى 10 سنوات، فى منتهى الأهمية.

وأشار قرقر إلى أزمة عجز الأطباء وكل الفرق الطبية فى المستشفيات بمصر، مؤكدا أن 40% من أطباء مصر هاجروا للخارج، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الأطباء العاملين فى المستشفيات حاليا.

وأوضح أن نقص الإمكانيات يعرض الفرق الطبية، سواء أطباء أو ممرضين، لضغوط من الأهالى، كما تساءل عن خطة تحديث وتنمية القدرات للأطباء، قائلا: "لكن الإشكالية كيف يكون مرتب الطبيب 2000 جنيه وبعدين نطالبه بالتدريب والتنمية".

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تفعيل بروتوكولات التعاون بين الجامعات والأطباء، من أجل عمليات التدريب، وكذلك تفعيل بروتوكولات التعاون فيما يتعلق بالتخصصات النادرة.

وقال وحيد قرقر: "ما حدث من الفريق الطبى فى جائحة فيروس كورونا، يستحق كل تقدير وشكر"، مشددا على أهمية تقديم كل الدعم المادى والمعنوى للجيش الأبيض.

وأشار النائب، إلى أن عاصمة الطب "محافظة الدقهلية"، ما زالت تحتاج إلى دعم وتطوير للمستشفيات، وتحديدا مستشفى بلقاس.

وكشف وحيد قرقر، حصوله على موافقة بمبلغ 50 مليون جنيه لتطوير مستشفى بلقاس المركزى، وعدد من المستشفيات الأخرى، إلا أن ذلك ينتظر التنفيذ.