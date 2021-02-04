إغلاق طريق الزعفرانة اتجاه العين السخنة بسبب السيول

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإدارة أنه تم تحويل حركة المرور لـ طريق الجلالة الجديد بالتنسيق مع ادارة مرور البحر الأحمر، وأهابت بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.



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