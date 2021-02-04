فيديو.. السيسى لطلبة الكليات العسكرية: أنتم الجيل الجديد المسؤول عن أمن مصر

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة 117 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، والتى بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى انضباط راقى خلال فترة الإعداد العسكرى.

كما شاهد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية المتنوعة تضمنت قفزة الثقة والغطس وفك وتركيب الأسلحة تحت الماء أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من مهارة قتالية عالية وثقة بالنفس.

كما تفقد الرئيس كذلك عددا من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الإشتباك وشاهد عدد من أنشطة شد المركبات بواسطة الحبال والتسلق بالحبال أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التى يتمتع بها الطلبة المستجدين.

ونشرت قناة رئاسة الجمهورية على موقع يوتيوب فيديو لجولة الرئيس السيسى بالكلية الحربية، حيث وجه خلال كلمته رسائل لطلبة الكليات العسكرية، طالبهم فيها ببذل المزيد من الجهد تحسين قدراتهم ومستوياتهم خلال فترة التأهيل والتدريب وترتيب الفهم والقدرات من المنظور المدنى إلى المنظور العسكرى، معربا عن أمنياته بأن تكلل تلك المجهودات بالنجاح.

وقال الرئيس لطلاب الكليات والمعاهد العسكرية: "أنتم الجيل الجديد المسؤول عن أمن مصر واستقرارها خلال السنوات المقبلة، هذا الأمر مهم وخطير للغاية وتقدم من أجله النفيس والغالى.. تقدم له الروح والنفس من أجل الحفاظ والحماية على مقدرات شعب ودولة بحجم مصر بها 100 مليون مواطن، وأن تلك المهمة مقدسة وشريفة وعظيمة جدا، ومن يتصدى لها بالتأكيد هو إنسان عظيم وشريف ومخلص وأمين لأنه يحمى بلده وناسه".

وقال الرئيس: "أنتم فى أول خطوة فى هذا الطريق الصعب"، معربا عن ثقته فى قدرتهم على تنفيذ تلك المهمة بجهدهم وبجهد القائمين على العمل فى الكلية وفى القوات المسلحة.

وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على الانضباط والشكل والمضمون العسكرى كضابط، حتى يستطيعون بعد انتهاء مدة دراستهم فى مستوى مقدر ومحترم.

كما طالبهم بالاهتمام وبذل الجهد فيما يخص الإعداد والتأهيل، كما طالبهم بأهمية احترامهم لبعضهم البعض، واحترامهم للآخرين، مؤكدا أن الانضباط سلوك حميد لا يمكن زرعه فى الإنسان بالعنف، ولكن من خلال الالتزام ببرنامج طويل يعتمد على التزام الطالب مع نفسه ومع الكلية.

واختتم الرئيس كلمته بالإعراب عن أمنياته القلبية للطلبة وأسرهم بالتوفيق، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من جائحة كورونا، حتى لا تؤثر على الدراسة داخل الكلية، التى تعتبر مكانا مغلقا ويجب أن تكون نسبة الإصابة فيها صفر بإذن الله، مختتما بقوله: "ربنا يحفظكم ويوفقكم ويحفظ بلادنا من كل شر وسوء".