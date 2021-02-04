وزيرة الصحة: اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال...

أعلنت الدكتوره هالة زايد ،وزيرة الصحة والسكان في كلمتها أمام مجلس النواب اليوم عن تعاقد مصر مع الاتحاد الدولي للأمصال " جافي " المؤسسة المسئولة عن اللقاحات في العالم - على 40 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا جديدة وتصل الدفعة الاولى في الأسبوع الثاني من فبرايرالحالي معدل 8 ونصف مليون جرعة على دفعات أولى على أن تتوالى باقي الدفعات خلال الفترة المقبلة .

كما أعلنت الوزيرة أيضا استقبال مصر اليوم الدفعة الثالثة من اللقاح الصيني التي تعاقدت عليها مصر مشيرة إلى أن مصر أول دولة أفريقية تحصل عليه.

وأكدت الوزيرة في بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية مؤكدة الحرص التام على وصول اللقاح لكل المصريين معلنة عن مبادرة توفير 100 مليون جرعة لقاح لمصر تتناول كافة التعاقدات لوصول اللقاح لكل الشعب المصري

وعرضت الوزيرة على شاشة القاعة الرئيسية لمجلس النواب صورة العقود التي وقعتها مصر مع العديد من الجهات الدولية والشركات لشراء لقاحات كورونا .

قالت د. هالة زايد وزيرة الصحة أن مصر نجحت بعلاقاتها الدولية الجيدة في ابرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال 2021 رغم التحدي الذي واجه الدول في انتاج اللقاحات

قالت وزيرة الصحة خلال الجلسة العامة للمجلس أن ذلك حدث بعد التتنسيق مع وقالت وصلت الشحنة الثالثة اليوم و نحن اول دولة أفريقية تستقبل جرعات مضيفة نتعامل بنظام مميكن بنسبة 100%

وقالت وزيرة الصحة ما شهدناه صفحة جديدة من تاريخ الطب مصر و اعزي الزملاء و اسرهم و أطالب من يقفون في خط المواجهة الصمود و اتخاذ الإجراءات الاحترازية و اضافت " مصر تضرب مثل يحتذي به في العالم كله