علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المشاكل التى يعانى منها أهالى محافظة الجيزة وفى مقدمتها انتشار القمامة والطرق غير الممهدة، مؤكدا أن اللجنة سوف تشكل لجانا فرعية فى كل محافظة للرقابة على أداء المحافظين والمحليات ورصد المشكلات وشكاوى المواطنين وتقديمها للمحافظين ووزير التنمية المحلية لحلها.
وأوضح درويش فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن مهمة هذه اللجان لن تقتصر على طرح المشكلات أو شكاوى المواطنين فحسب وإنما ستراقب عليها حتى الانتهاء منها ومتابعتها لكى لا تحدث مرة أخرى، وعلى سبيل المثال فى حال قيام المحافظة بإزالة تراكمات القمامة أو الإشغالات فقد تعود مرة أخرى لذلك سيتم المراقبة حتى لا تتكرر هذه المشكلات، قائلاً:"سنستخدم كل الأدوات الرقابية فى المجلس من سؤال وطلب إحاطة واستجوابة وغيرها."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تنتقد أداء محافظ الجيزة وتؤكد : المحافظة تعاني من القمامة وانتشار العشوائيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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