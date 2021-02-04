الصحة العالمية: إفريقيا ستتلقى 90 مليون جرعة لقاح كورونا في فبراير

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان اليوم الخميس، أن قارة أفريقيا ستتلقى حوالي 90 مليون لقاح مضاد لفيروس كورونا في شهر فبراير أغلبها من "أكسفورد–آسترازينيكا".
ووصفت المنظمة، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، العملية بأنها "أكبر حملة تطعيم جماعية" في القارة.
وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، في بيان إن "أفريقيا شهدت بدء مناطق أخرى حملات التطعيم ضد فيروس كورونا من الخطوط الجانبية لفترة طويلة جدًا".
وأشارت "سي إن إن" إلى أن معظم اللقاحات ستكون من لقاح "أكسفورد–آسترازينيكا-AZD1222" وأن منظمة الصحة العالمية تقوم حاليا بمراجعة اللقاح ومن المتوقع ظهور نتيجة ذلك قريبًا.
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