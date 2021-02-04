نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق وتشميع 14 مخزنا بدون ترخيص بحي المرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت للقيادات التنفيذية بحي المرج، حملة مكبرة على المحالات والمخازن الغير مرخصة، تحت إشراف ومتابعة اللواء إيهاب زهني رئيس الحي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاستعادة القانون.

وقال اللواء إيهاب زهني رئيس المرج، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إنه تم تشميع وغلق 14 مخزن يدارو بدون ترخيص، موضحا بأن بعضهم قام بتحويل النشاط من جراج إلى تجاري.

وفي إطار أخر، قام حي المرج، برفع الاشغالات من شارع ترعة برلنت والفيروز والتروللي والشارع الجديد والمؤسسة، وذلك للقضاء على المظاهر العشوائية بالحي.

