نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة تعلن التعاقد على 40 مليون جرعة لقاح جديدة لكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الإستماع إلي بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

من جانبها، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن التعاقد مع الاتحاد الدولي للأمصال على 40 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر استقبلت اليوم الدفعة الثالثة من اللقاح الصيني التي تم التعاقد عليها، لاسيما وأن مصر أول دولة أفريقية تحصل عليه، مُعلنة عن الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، ومؤكدة الحرص التام على وصول اللقاح لكل المصريين.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة توفير 100 مليون جرعة لقاح لمصر تتناول كافة التعاقدات لوصول اللقاح لكل الشعب المصري.

وحرصت الوزيرة على عرض صور العقود على شاشة القاعة الرئيسية لمجلس النواب، والتي وقعتها مصر مع العديد من الجهات الدولية والشركات لشراء لقاحات كورونا.

وقالت وزيرة الصحة: نحمد الله كل الفرق والوفود التي شاركت في بطولة كأس العالم لليد عادت إلى بلادها بصفر إصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت أن مصر نجحت بعلاقاتها الدولية في إبرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال 2021، على الرغم من التحدي الذي واجه الدول في إنتاج اللقاحات.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

