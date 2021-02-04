نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الطرق المغلقة بسبب الأمطار والسيول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الانقاذ والصيانة لمجابهة تأثير سقوط الأمطار والسيول على مناطق البحر الاحمر وجنوب سيناء، مؤكدة في بيان لها اليوم الاتي:-

1. تم غلق طريق الزعفرانه السخنه وتحويله الي طريق الجلاله بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وذلك لوجود امطار غزيره وسيل عند قريه سفاري في الكيلو ١٤ اتجاه الزعفرانه كإجراء احترازي لعدم وجود انجراف للسيارات

2. طريق مفارق فيران كاترين نتيجة حدوث سيول بمنطقة الجوفه بالكيلو حوالى 50 من مفارق فيران اتجاه كاترين وتم دفع معدات وحدة صيانة طور سيناء والطريق مفتوح للمرور.

3. طريق طابا نويبع نتيجة حدوث سيول أدت لوجود اطماءات على الطريق بمسافات متفرقة من كم 5 حتى كم 20، من كم 35 حتى كم 60 وتم دفع معدات وحدة صيانة نويبع وجاري العمل والطريق مغلق امام حركة المرور.

وتؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري على تواجد مجموعات الانقاذ لإستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الاحمر وسيناء.