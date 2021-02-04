آخر تطورات الحالة الصحية لـ الفنانة حورية فرغلي

تسائل العديد من الجمهور عن الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي بعدما حددت وجهتها إلى الولايات المتحدة الامريكية لإجراء عملية جراحية في أنفها، وذلك بعدما تأثرت بالحادث التي مرت به وفقدت حاستي الشم والتذوق، إضافة إلى ابتعادها عن الوسط الفني.

حورية فرغلي تخضع لعملية جراحية

تخضع الفنانة حورية فرغلي، لأولى العمليات الجراحية في الأنف، وهي عبارة عن استقطاع بعض العظام من قفصها الصدرى لوضعها في أنفها.

تنتظر "حورية" إجراء عمليتين جراحيتين متتالية، على أن تكن العملية الثانية بعد 20 يومًا من الجراحة الأولى، وستكون عبارة عن بناء العظام في مكان الأنف، والعملية الثالثة والأخيرة ستكون بعد 20 يومًا من العملية الثانية، وهي عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعيًا.

الحالة الصحية لحورية فرغلي

وضع الطبيب العالمى حورية فرغلي على أجهزة الأكسجين لمدة 48 ساعة، من أجل أن يمتلئ "الدم" في الجسم بالأكسجين، حتى يتمكن الطبيب من إجراء العملية الأولى بتواجد كمية كبيرة من الأكسجين في الدم، وتحديداً في منطقة الوجه.

أعربت حورية فرغلي، عن خوفها الشديد من العملية، قائلة: "أنا بين إيدين ربنا، مش عارفة هرجع للدنيا تانى ولا لأ، خصوصاً أننى أجريت إحدى العمليات الجراحية فى لندن منذ عامين، وقلبى توقف لمدة 4 دقائق ، ولكن إرادة الله أعادتني للحياة مجددًا".

وتابعت: "خايفة من الوجع أوى ومش عارفة هعيش ولا أموت، والحمد لله كافة الإجراءات حاليا تمت بنجاح".

غابت "فرغلي" فترة طويلة بسبب الأحداث الصعبة التي مرت بها منها سقوطها من على الحصان والذي تسبب في كسر أنفها، إلا أنها عادت إلى العالم الدرامي بمسلسل ساحرة الجنوب الذي حقق نجاحًا باهرًا.