مونديال الأندية: "تايجر" المكسيكي يسيطر علي بطل آسيا ويتأهل لنصف النهائي

حقق تيجريس المكسيكي فوزا هاما علي أولسان هونداي في إفتتاح كأس العالم للأندية بثناية مقابل هدف ضمن مواجهات كأس العالم للأندية.
وتأهل تيجريس للدور نصف النهائي من البطولة، ويضرب موعدا مع بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في مباراة ستقام أحداثها يوم الأحد القادم، 7 فبراير، عند الساعة الثامنة مساء.
بينما يلتقى أولسان هوينداي مع الخاسر من مبارة الأهلي والدحيل في مباراة تحديد المركز الخامس بمونديال الأندية علي استاد أحمد بن علي وهو نفس ملعب مباراة بايرن ميونخ مع الفائز من مباراة المارد الأحمر ومستضيف البطولة.
بالتردد.. قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي والدحيل
و أنتهى الشوط الأول من مباراة تيجريس المكسيكي أمام أولسان هونداي الكوري الجنوبي ، بتأخر بطل أسيا بهدفيين مقابل هدف، في أولى مباريات كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.
أحرز كي هي كيم أول أهداف المباراة في الدقيقة 25 من احداث الشوط الأول، بعد أسيست رائع من اللاعب بت جارام يوون.
وحقق اندريه بيير جينياك التعادل لصالح تيجريس المكسيكي، في الدقيقة 38 من أحداث الشوط الأول، لتنتهى أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
ورفض اندريه بيير جينياك نهاية الشوط الأول من المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، وسجل الهدف الشخصي الثاني له وللفريق في المباراة من ركلة جزاء عقب العودة للفار، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق المكسيكي علي بطل كوريا الجنوبية .
وأفتتح كي هي كيم أول أهداف بطولة كأس العالم للأندية، قبل أن يعادل النتيجة لاعبتيجريس، ويعاود التسجيل مرة أخرى، قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.
ومن المقرر بدء مباراة الأهلي والدحيل عقب إنتهاء مواجهة أولسان هونداي وتيجريس المكسيكي في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم علي استاد المدينة التعليمية.
يفكر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأحمر في طريقة لإيقاف خطورة الخط الهجومي للدحيل بقيادة المعز علي، و دودو مهاجم الفريق المتميز وهداف الفريق القطري، مما ينبأ عن احتمالية تغيير في خط الدفاع الأحمر، عن المعتاد.
مباراة الأهلي والدحيل القطري
ويستضيف الأهلي الدحيل القطري علي ملعب المدينة التعليمية في تمام السابعة والنصف، وتبث قنوات بي ان سبورت أحداث المباراة علي قنواتها المشفرة بالإضافة للقناة المفتوحة.
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