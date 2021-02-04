مونديال الأندية: "تايجر" المكسيكي يسيطر علي بطل آسيا ويتأهل لنصف النهائي

حقق تيجريس المكسيكي فوزا هاما علي أولسان هونداي في إفتتاح كأس العالم للأندية بثناية مقابل هدف ضمن مواجهات كأس العالم للأندية.

وتأهل تيجريس للدور نصف النهائي من البطولة، ويضرب موعدا مع بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في مباراة ستقام أحداثها يوم الأحد القادم، 7 فبراير، عند الساعة الثامنة مساء.

بينما يلتقى أولسان هوينداي مع الخاسر من مبارة الأهلي والدحيل في مباراة تحديد المركز الخامس بمونديال الأندية علي استاد أحمد بن علي وهو نفس ملعب مباراة بايرن ميونخ مع الفائز من مباراة المارد الأحمر ومستضيف البطولة.

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و أنتهى الشوط الأول من مباراة تيجريس المكسيكي أمام أولسان هونداي الكوري الجنوبي ، بتأخر بطل أسيا بهدفيين مقابل هدف، في أولى مباريات كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

أحرز كي هي كيم أول أهداف المباراة في الدقيقة 25 من احداث الشوط الأول، بعد أسيست رائع من اللاعب بت جارام يوون.