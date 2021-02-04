حسن الرداد ينشر صورة جديدة لوالدته الراحلة من الحرم المكي

نشر الفنان حسن الرداد صورة جديدة لوالدته الراحلة السيدة فادية الرداد، من داخل الأراضي المقدسة بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، مطالبًا من متابعيه الدعاء لها.

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واستعاد الرداد ذكرياته مع والدته من أمام الكعبة المشرفة، والتي وافتها المنية مؤخرًا، وكتب عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات :"أرجو الدعاء لوالدتي المغفور لها بإذن الله السيدة فادية الرداد".

الجمهور والفنانين يواسون حسن الرداد على وداع والدته

وقام عدد كبير من الفنانين على مواساة حسن الرداد، والدعاء لها بالمغفرة والرحمة، حيث علق الفنان الخليل كوميدي:"اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتبت فيفي عبده، قائلة: "‏الله يرحمها فى الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب"، وقالت الفنانة دينا فؤاد:"ربنا يرحمها حبيبة قلبي"، وتفاعل الجمهور وكتب بعضهم:"الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنة، ونعيمها ويجعلها في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ..اللهم أمين يارب العالمين".



وفاة والدة حسن الرداد بمطلع العام الجديد2021



يذكر أن الرداد منذ وفاة والدته منذ 3 أسابيع، وهو يحرص على استعادة ذكرياته معها ونشر الكثير من الصور لها بمناسبات مختلفة مصحوبة بالدعاء.

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وكان قد أعلن وفاتها عبر صفحاته المختلفة بمنصات السوشيال ميديا في 9 يناير الماضي، قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون".

