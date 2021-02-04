عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي أمام الدحيل بمونديال الأندية

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي، عن التشكيل الذي سيخوض به المارد الأحمر المواجهة المرتقبة اليوم أمام فريق الدحيل القطري.

تشكيل الأهلي لمباراة الدحيل

وضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات. المهاجم: والتر بواليا. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفى شوبير.

ويلتقي الأهلي والدحيل اليوم في مباراة ضمن منافسات دور ربع النهائي من عمر بطولة كأس العالم للاندية 2020 المقامة على أراضي العاصمة القطرية الدوحة.

وتقام المباراة على ملعب استاد المدينة التعليمية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.

وأعلنت مجموعة قنوات bein sports عن أن المباراة ستذاع اليوم عبر القناة المفتوحة، كما تذاع المباراة عبر القنوات الآتية:

bein sports 1 HD

الكأس 3 HD

الكأس 6 HD

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن عن القائمة التي يلعب بها النادي الأهلي البطولة، والتي ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

على الجانب الآخر جاءت قائمة الدحيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد البكري، صلاح زكريا، خليفة بوبكار.

خط الدفاع: محمد موسى، أحمد ياسر المحمدي، علي مال الله، المهدي بن عطية، سلطان البريك، بسام الراوي

خط الوسط: عاصم مادبو، علي عفيف، علي كريمي، إسماعيل محمد، كريم بوضياف، خالد محمد، عبد الله الأحرق، لويس مارتن.

خط الهجوم: إدميلسون، محمد مونتاري، المعز علي، ميشيل أولونجا، مبارك حمزة، دودو.

وأعلن الفيفا عن قائمة المواد والأشياء المحظور دخولها والتي جاءت كالآتي:

حوامل الإعلام أو المصلقات من أى نوع، وكذلك المواد المتفجرة وصواعق التفجير وكل ما يحتوى عليها، أيضا العناصر والمواد القابلة للاشتعال، الآلات والأجهزة المصدرة للضوضاء، الأسحلة بأنواعها بما فيها أسحلة الدفاع عن النفس، المواد الإعلانية بأنواعها، المواد الغذائية ، الحيوانات عدا الكلاب المساعدة، أجهزة التسجيل والبث، وأجهزة اللاسلكي.