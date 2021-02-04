عاجل.. تشكيل الدحيل لمواجهة الأهلي بمونديال الأندية

أعلن صبري الموشي المدير الفني الفرنسي من أصل تونسي، عن التشكيل الذي سيخوض به الدحيل القطري المواجهة المرتقبة اليوم أمام فريق الأهلي المصري.

تشكيل الدحيل أمام الأهلي

وضم تشكيل الدحيل كلا من:

حارس المرمى: علي صالح زكريا.

خط الدفاع: بسام الراوي - مهدي بن عطية - أحمد ياسر المحمدي - سلطان آل بريك. خط الوسط الدفاعي: علي كريمي - لويس مارتن جونيور. خط الوسط الهجومي: المعز علي - دودو - إدميلسون جونيور. خط الهجوم: ميشيل أولونجا.

ويلتقي الأهلي والدحيل اليوم في مباراة ضمن منافسات دور ربع النهائي من عمر بطولة كأس العالم للاندية 2020 المقامة على أراضي العاصمة القطرية الدوحة.

وتقام المباراة على ملعب استاد المدينة التعليمية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.

وأعلنت مجموعة قنوات bein sports عن أن المباراة ستذاع اليوم عبر القناة المفتوحة، كما تذاع المباراة عبر القنوات الآتية:

bein sports 1 HD

الكأس 3 HD

الكأس 6 HD

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن عن القائمة التي يلعب بها النادي الأهلي البطولة، والتي ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

على الجانب الآخر جاءت قائمة الدحيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد البكري، صلاح زكريا، خليفة بوبكار.

خط الدفاع: محمد موسى، أحمد ياسر المحمدي، علي مال الله، المهدي بن عطية، سلطان البريك، بسام الراوي

خط الوسط: عاصم مادبو، علي عفيف، علي كريمي، إسماعيل محمد، كريم بوضياف، خالد محمد، عبد الله الأحرق، لويس مارتن.

خط الهجوم: إدميلسون، محمد مونتاري، المعز علي، ميشيل أولونجا، مبارك حمزة، دودو.

وأعلن الفيفا عن قائمة المواد والأشياء المحظور دخولها والتي جاءت كالآتي:

حوامل الإعلام أو المصلقات من أى نوع، وكذلك المواد المتفجرة وصواعق التفجير وكل ما يحتوى عليها، أيضا العناصر والمواد القابلة للاشتعال، الآلات والأجهزة المصدرة للضوضاء، الأسحلة بأنواعها بما فيها أسحلة الدفاع عن النفس، المواد الإعلانية بأنواعها، المواد الغذائية ، الحيوانات عدا الكلاب المساعدة، أجهزة التسجيل والبث، وأجهزة اللاسلكي.