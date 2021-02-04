الأسقفية: عودة خدمة السجون بعد انقطاع بسبب فيروس كورونا 

جدة - نرمين السيد - واصلت خدمة السجون التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، تقديم الدعم المعنوى وتسديد احتياجات المسجونين بمنطقة سجون القناطر الخيرية، بعد فترة انقطاع بسبب فيروس كورونا.





من جانبها قالت سناء جميل منسقة خدمة السجون - فى بيان صادر عن الكنيسة اليوم: "نظرا لظروف فيروس كورونا استطعنا اليوم زيارة ثلاثة سجناء فقط مع التشديد على الإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعى أثناء الزيارة"، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادى والمعنوى عن طريق إيداع مساعدات مالية بأسمائهم فى خزينة السجن وتوصيل خطابات من السجناء إلى ذويهم والعكس.

وأشارت سناء إلى أنه بدأت إجراءات الإفراج عن مسجون قضى فترة طويلة داخل السجن، مضيفة: "الكنيسة تنتظر الانتهاء من أوراقه لحجز تذكرة السفر له للعودة إلى بلده".

وأوضحت سناء: "تقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التى تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التى يقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون شهريا، كذلك فإن الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يترأس صلوات الأعياد".

ولفتت سناء إلى أن الخدمة تساعد فى تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية إذ بدأت خدمة السجون فى الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عاما، وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب نظراً لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء فى مصر.

وتابعت مسؤولة خدمة السجون: يتراوح عدد السجناء الذين ترعاهم الكنيسة ما بين 150 إلى 200 سجين وسجينة، كذلك ساعدت الكنيسة حوالى 27 سجين للوصول إلى بلادهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم مضيفة: تقدم الخدمة للمسجونين الأجانب من دول مختلفة مثل الكاميرون، الصين، كولومبيا، الكونغو، بلجيكا، إنجلترا، إريتريا، أثيوبيا، غانا، كينيا، لبنان، نيجيريا، البيرو، روسيا، جنوب السودان، السودان، أوغندا، أمريكا وفنزويلا.