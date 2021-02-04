البرلمان يقف دقيقة حداد على شهداء الجيش الأبيض 

جدة - نرمين السيد - وقال فى كلمته تعقيبا على بيان وزيرة الصحة، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "كل الشكر لأبطال الجيش الأبيض ممن ضحوا بحياتهم بدون مقابل ودون انتظار شىء".

وفيما يتعلق ببيان الوزيرة أمام المجلس، قال حسام المندوه: عرض يختلف تماما عما آراه على أرض الواقع فى بولاق الدكرور.

وتابع: "مستشفى بولاق الدكرور حدث ولا حرج"، مشيرا إلى أن الوحدات الصحية ببولاق الدكرور ليست على ما يرام، مشيرا أيضا إلى عيادة روزا اليوسف والتى تطفوا على بركة من الصرف الصحى، مطالبا الوزيرة برد كتابى بشأن هذه الوحدة.

وقال الدكتور حسام المندوه الحسينى: "الوحدات الصحية تحتاج دعم كبير من الوزارة، متابعا: لما حد من أهالينا يطلب منى حل مشكلة صحية بقلق هل هقدر ولا لأ؟".

وتابع النائب: "أنا لا أميل لتطوير الحجر ولكن أميل إلى تطوير البشر"، مشيرا إلى أن مستشفى بولاق الدكرور نموذج سىء للإدارة.

واستشهد حسام المندوه بالفساد الإدارى بمستشفى بولاق الدكرور، قائلا: "كان هناك جهاز أشعة معطل، وحين تحدثت مع مدير المستشفى للمساهدة فى وجود جهاز جديد كان الرد أن هناك جهاز ضاع قبل دخوله للمخازن".

وحذر عضو مجلس النواب، من فساد الإدارة، قائلا: "المشكلة فى فساد الإدارة لأنه يضيع مجهود وزارة، متابعا: بإيدك يا معالى الوزيرة تحلى المشاكل إذا أردت أن تصححى الموقف".

وطالب النائب حسام المندوه الحسينى، وزيرة الصحة بزيارة لمستشفى بولاق الدكرور، ومنح "كارت أحمر" لمن يستحقه.