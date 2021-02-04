تعليق الصلوات بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - تعرضت كاتدرائية السمائيين والمطرانية وبيت المؤتمرات بشرم الشيخ لغمر المياه، نتيجة سوء الأحوال الجوية والسيول، حيث امتلأت الكنيسة والقاعات فى البدروم بمياه السيول عن آخرها، مما اضطرنا إلى تعليق الخدمات لقضاء الليل كله فى شفط المياه، ومحاولة تشغيل شبكة الصرف لتصريف المياه المخزونة.





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