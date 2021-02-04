وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مبادرة توفير 100 مليون جرعة لقاح كورونا...

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعاقد مصر مع الاتحاد الدولى للأمصال على 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا.

وأشارت فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن اليوم استقبلت مصر الدفعة الثالثة من اللقاح الصيني التى تم التعاقد عليها، لاسيما وأن مصر أول دولة أفريقية تحصل عليه، معلنة الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، مؤكدة الحرص التام على وصول اللقاح لكل المصريين.

وكشفت عن تفاصيل مبادرة توفير 100 مليون جرعة لقاح لمصر، والتى تتناول كافة التعاقدات لوصول اللقاح لكل الشعب المصري.

وحرصت الوزيرة على عرض صور العقود على شاشة القاعة الرئيسية لمجلس النواب، والتى وقعتها مصر مع العديد من الجهات الدولية والشركات لشراء لقاحات كورونا.

وقالت وزيرة الصحة: نحمد الله كل الفرق والوفود التى شاركت في بطولة كأس العالم لليد عادت إلى بلادها بصفر إصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت أن مصر نجحت بعلاقاتها الدولية فى إبرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال 2021، على الرغم من التحدي الذي واجه الدول في إنتاج اللقاحات.