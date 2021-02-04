محمد بن زايد يبحث مع الإمام الأكبر والبابا ترسيخ "الأخوة الإنسانية"

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أنه بحث ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وكذلك مع البابا فرنسيس.

وغرد ولي عهد أبو ظبي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تحدثت خلال اتصالين هاتفيين مع شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وبابا الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا فرنسيس، بشأن ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها البشرية وفي مقدمتها جائحة كورونا".

وأضاف أن "الإمارات تواصل العمل من أجل تعزيز التعايش والتآخي في العالم".