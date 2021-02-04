بكرى: وراء محاسبة الوزراء أمام البرلمان مؤشر على التعديل الوزاري المقبل

علق الإعلامي مصطفي بكري علي محاسبة البرلمان للوزراء ومؤشرات لتعديل وزارى جديد. وغرد مصطفى بكرى من خلال حسابه الشخصي تويتر: "ماذا وراء محاسبة الوزراء أمام البرلمان؟ وتابع: " - هل هى مؤشر على التعديل الوزاري المقبل؟ ..أم ستكون نهجا لمجلس النواب في مواجهة الحكومة؟ وأضاف: "رسالة البرلمان للشارع ..نحن معكم ولن نتخلى عن قضاياكم مواقف البرلمان رسالة للغرب فهل يستوعبها؟! سيناريو الأيام القادمة ..ومتى يحدث التعديل الوزراي.

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