نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يصدر تعليمات جديدة بشأن تطوير شارع النيل السياحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء أحمد راشد محاف الجيزة، مشروع تطوير شارع النيل السياحي، بداية من كوبرى عباس وحتى شارع مراد للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها.

حيث وجه المحافظ بضرورة مراعاة المظهر الجمالى لأعمدة الأنارة بشارع النيل السياحى ودهان الاسوار بالألوان الجمالية وبشكل موحد، بالاضافة الى تجميل أرضيات ورصيف المشاة وتقليم الأشجار والافرع حتى لا تسقط على الممتلكات العامة والمواطنين .

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء المختصة بضرورة فتح اى جراجات مغلقه بمسار شارع النيل لعدم التعدى على حرم الطريق العام بالانتظار الخاطئ للسيارات مما يسبب اعاقة مرورية شديدة لما للشارع من أهمية مرورية هامة، بالاضافه الى مراجعة تراخيص البواخر والعائمات بالتنسيق مع جهاز حماية النيل.

وشدد المحافظ على مراعاة انشاء بالوعات صرف الأمطار وإزالة أي مواد قابلة للأشتعال متواجدة فى محيط العائمات النيلية حفاظا على سلامة المواطنين وامنهم.

وكذلك وجه بتهذيب وتقليم الاشجار الموجودة على النيل مع عدم التعرض للاشجار القديمة .

وخلال الجولة قام المحافظ بمعاينة احدى العائمات المتجاوزة الإرتفاعات المحددة، وطالب بمراجعة التراخيص الممنوحة لها والتأكد من الألتزام بالمواصفات المحددة مع ايقاف أصدار اى تراخيص جديدة للعائمات لحين مراجعة الإلتزام ببنود الترخيص الى جانب إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العائمات التى قامت بفتح أبواب وقامت بقص السور الحديدى على كورنيش النيل .

وشدد على الالتزام بتطبيق القرار الخاص بمنع وقوف وانتظار السيارات أعلى الأرصفة المخصصة للمشاة موجها برفع بعض المكاتب الإدارية الخاصه بشركة المياه وتحجب رؤية النيل فى مسار الأعمال .



وأثناء جولته الميدانية استمع المحافظ لشكوى مواطنه بحى الدقى من أستغلال عدداً من السياس للمواطنين لتحقيق دخل مادى والتى وجه المحافظ خلالها رئيس حى الدقى بالتعامل الحازم ومنع استغلال السايس للمواطنين .

