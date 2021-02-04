نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تواصل حملاتها لنظافة وتعقيم المساجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وأكد القطاع الديني أن نظافة المساجد وتعقيمها وتطهيرها عقب كل صلاة يحمي المجتمع من الأمراض، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي تليق به، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء.

تواصل مديرية أوقاف أسيوط اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير مديرية أوقاف أسيوط أن الإسلام ربط بين النظافة والإيمان، وأكد أن الالتزام بالضوابط الاحترازية لا يتنافى مع التوكل على الله (تعالى)، وأن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها عقب كل صلاة من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة، فيجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى يرفع الله (عز وجل) عن بلادنا البلاء ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، وتنفيذًا لتوجيهات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.