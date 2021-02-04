تفاصيل تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقدين على الصناديق الخاصة والتسوية للحاصلين على مؤهلات عليا

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محمد سياف - ابو ظبي - تثبيت العمالة المؤقتة والعاملين المتعاقدين مع الدولة والتسوية للموظفين الذين حصلوا على مؤهلات، كانت هذه هي أبرز تصريحات الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم، أثناء اجتماعه مع لجنة القوى العاملة في البرلمان.

تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقدين مع الدولة والصناديق الخاصة

كما أشار الشيخ إلى أن الجهاز يقوم الآن بمراجعة كافة الطلبات بوحدات الجهاز الإداري للدولة لتثبيت المتعاقدين، ولكن ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظائف، وجاءت هذه الشروط كما يلي:

ملائمة الوظيفة المقترح تثبيت العامل المتعاقد عليها مع المؤهل.

عدم شغل المراد تثبيتهم في أي جهة أخرى.

عدم بلوغ سن المعاش.

أن يكونوا على رأس العمل فعلياً.

وبجانب تثبيت العمالة المؤقتة، أضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سيقوم بتثبيت العمالة المتعاقدة سواءً أكان التعاقد قبل حظر التعاقد في 1 مايو 2012، أو بعد الحظر في الثلاثين من يونيو 2016، كما أنه سوف يتم تعيين العمالة المتعاقد على الباب الأول ةالثاني والرابع والسادس قبل أو بعد حظر التعاقد.

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وأشار الشيخ خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم بأن الجهاز سيقوم أيضاً بتبيت العمالة المتعاقدة على احسابات والصناديق الخاصة قبل قانون حظر التعاقد، وأشار إلى أنه تم تثبيت 25341 ألف متعاقد بالإضافة إلى التسوية لـ 14417 موظف، وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد قرر في وقت سابق التسوية لجميع الموظفين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة واحتساب الأجر الأعلى، وذلك وفق الشروط التالية وكما نشرتها الجريدة الرسمية، وذلك وفق القرار التالي.