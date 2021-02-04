النائب محمد سلطان لوزيرة الصحة :حدائق الأهرام والواحات محتاجة نظرة صحية من الحكومة... وجهود الدولة مقدرة

وجه النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر لوزيرة الصحة هالة زايد، العلي ما استعرضته من جهود فى خدمة بناء الإنسان المصري علي المستوي الصحي وخاصة بأزمة كورونا التى لا نزال نعاني منها.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزيرة الصحة، موجها الشكر أيضا للدولة المصرية بكافة أجهزتها وقيادتها السياسية التي عملت بجد فى المنظومة الصحية في مصر، وأصبحنا أمام مشروع قومي للتأمين الصحي الشامل الرئيس السيسي وجه بالانتهاء منها خلال 10 سنوات بعد ما كان 15 عام.

وزيرة الصحة بمجلس النواب

ولفت إلي أن كل المساعي والتحركات التي تنم من الدولة المصرية فى المنظومة الصحية هي لب وأساس حقوق الإنسان، رغم أنه للآسف بنهاجم عليها من وقت للتاني من المنظمات المشبوهة، مؤكدا علي أنه بكل تأكيد تطلعتنا أكبر وطموحنا أكبر فى ظل ما يحدث من الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة بعد كم المعاناه الصحية التى كنا نعاني منها علي مدار السنوات الماضية ...وأصبحنا الآن أمام إرادة سياسية قوية تهتم ببناء الإنسان وتضع الصحة في الأولويات.

وناشد الوزيرة بحل مشاكل مستشفي الهرم ونقص للأجهزة قائلا:" الهرم محتاجه نظره من الحكومة وعندنا إشكاليات أكبر بمنطقة الواحات البحرية والناس محتاجة نظرة صحية مختلفة و مشاكلنا الأكبر مع الواحات فى مستشفي إكتوبر واللي محتاجه نظرة أكبر مع الهرم"

واكد على أن الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة . محتاجة وحدة صحية بمنطقة حدائق الأهرام، خاصة أنه تم التبرع بالأرض لها دون أي خطوة بشأنها حتى الآن.

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