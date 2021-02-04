تدهور الحالة الصحية لـ حورية فرغلي قبل دخولها غرفة العمليات.."تفاصيل"

تدهورت الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي، حيث قرر الطبيب الأمريكى المعالج لها إيقاف العملية الجراحية نظرًا لخطورة الموقف قبل خوضها بدقائق، وذلك بعد انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم.

تدهول الحالة الصحية لحورية فرغلي

كشف الطبيب الأمريكي، عن حالة حورية فرغلي قبل العملية، حيث تعرضت لكدمة في الرأس قبل خضوعها للعملية بـ 24 ساعة، وهو ما جعل تلك الكدمة تؤثر على نسبة الهيموجلوبين.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحاليل الجديدة خلال الساعات المقبلة، وتحديدًا في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت شيكاغو الامريكية، من أجل تحديد وموعد أخر للجراحة الأولى في أقرب وقت، لحين استقرار الحالة الصحية لحورية.

حورية فرغلي تخضع لعملية جديدة

لاتزال حورية فرغلي تنتظر دخولها إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جديدة في أنفها بعدما فشلت منذ قليل، حيث كانت ستجري أولى العمليات اليوم، إلا أن حالتها الصحية حالت أمامها.

وضع الطبيب العالمى حورية فرغلي على أجهزة الأكسجين لمدة 48 ساعة، من أجل أن يمتلئ "الدم" في الجسم بالأكسجين، حتى يتمكن الطبيب من إجراء العملية الأولى بتواجد كمية كبيرة من الأكسجين في الدم، وتحديداً في منطقة الوجه.

تستعد "حورية" لإجراء 3 عمليات جراحية متتالية، على أن تكن العملية الثانية بعد 20 يومًا من الجراحة الأولى، وستكون عبارة عن بناء العظام في مكان الأنف، والعملية الثالثة والأخيرة ستكون بعد 20 يومًا من العملية الثانية، وهي عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعيًا.

غابت "فرغلي" فترة طويلة بسبب الأحداث الصعبة التي مرت بها منها سقوطها من على الحصان والذي تسبب في كسر أنفها، إلا أنها عادت إلى العالم الدرامي بمسلسل ساحرة الجنوب الذي حقق نجاحًا باهرًا.