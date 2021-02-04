محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

انطلقت صافرة بداية الشوط الأول من لقاء الأهلي والدحيل القطري، ومازالت النتيجة تعادل سلبي بين الفريقين. الدقيقة 5:

أول تهديد لفريق الدحيل بعد ركلة حرة من يمين منطقة جزاء الأهلي، والشناوي يبعدها. الدقيقة 7:

أول ظهور لهجوم الأهلي وشبه انفراد يضيع من أقدام طاهر، والكرة ركنية. الدقيقة 9:

عرضية من علي معلول ولكن في أيد الحارس. الدقيقة 11:

الأهلي يقترب من التسجيل ويستغل خطأ دفاعي ولكن الكرة تصطدم بالمدافع. الدقيقة 14:

رأسية من مهاجم الدحيل ولكن تصطدم برأس أيمن أشرف. الدقيقة 15:

مرت ربع ساعة من عمر المباراة ومازالت النتيجة تعادل سلبي بين الفريقين الدقيقة 20:

ثلث ساعة مرت من عمر وزمن المبارا، شهدت سيطرة أهلاوية لكن بدون خطورة حقيقية على المرمى، ومازالت النتيجة تعادل سلبي. الدقيقة 22:

أول ركنية لفريق الدحيل مرت بأمان على مرمى الأهلي.

ويلتقي الأهلي والدحيل اليوم في مباراة ضمن منافسات دور ربع النهائي من عمر بطولة كأس العالم للاندية 2020 المقامة على أراضي العاصمة القطرية الدوحة.

وتقام المباراة على ملعب استاد المدينة التعليمية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.

يشارك الأهلي بتلك البطولة، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وحصدها للمرة التاسعة في تاريخه، بعدما فاز على غريمه التقليدي الزمالك في النهائي الأفريقي الشهير بنتيجة 2-1، وبهدف محمد مجدي أفشة الشهير في الدقائق الأخيرة

وأعلنت مجموعة قنوات bein sports إذاعة المباراة المرتقبة عبر قناتها المفتوحة.

بالإضافة لذلك تذاع المباراة عبر القنوات الآتية:

bein sports 1 HD

الكأس 3 HD

الكأس 6 HD

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للأهلي، على القائمة التي ستخوض البطولة، وأعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

على الجانب الآخر جاءت قائمة الدحيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد البكري، صلاح زكريا، خليفة بوبكار.

خط الدفاع: محمد موسى، أحمد ياسر المحمدي، علي مال الله، المهدي بن عطية، سلطان البريك، بسام الراوي

خط الوسط: عاصم مادبو، علي عفيف، علي كريمي، إسماعيل محمد، كريم بوضياف، خالد محمد، عبد الله الأحرق، لويس مارتن.

خط الهجوم: إدميلسون، محمد مونتاري، المعز علي، ميشيل أولونجا، مبارك حمزة، دودو.