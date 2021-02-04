مطالبات بتشكيل تقصى حقائق.. انتقادات نيابية لوزيرة الصحة تحت القبة

جدة - نرمين السيد - ووصف النائب طارق الخولى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان الوزيرة بأنه مجرد "حبر على ورق"، مشيرا إلى الرسائل التى تلقاها من الأطباء والمواطنين وأطقم التمريض منذ علم الجميع بحضورها فى المجلس النيابى، وتتمركز حول المعاناة والمرارة من الأداء العام للوزارة.

وقال الخولى، إن جميع ما تم استعراضه هى مبادرات رئاسية فى قطاع الصحة، فأين هو الإنجاز الحقيقى للوزارة، لافتاً إلى شعورة بالمرارة لكون 70% من الأطباء المصريين خارج البلاد، فهل تم وضع خطة للحفاظ على الأجيال الجديدة لاسيما وأن بيئة العمل "مأساوية" على حد وصفه.

وأضاف الخولى، أن المواطن فى النهاية يعانى بين مطرقة الأداء الردىء لوزارة الصحة، وسندان القطاع الخاص وتسعيرته الجنونية.

كذلك وجه النائب أشرف أبو الفضل، انتقادات حادة للوزيرة، لافتاً إلى الكارثة الكبرى فى قطاع الصحة بمحافظة قنا، بالأدلة والمستندات التى لا تقبل التبرير، مطالبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى واقعة عدم وجود أطباء فى الواحدات الصحية بالمحافظة إلا فى 50 وحدة من أصل 220.

وقال أبو الفضل، إن هناك إهدار للمال العام فى المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية الأمر الذى يستحق محاسبة جنائية، مشيراً إلى مدللا على إحدى المستشفيات بدائرته ومتوقف فيها العمل منذ 1998.

وانتقد البرلمانى البيروقراطية لاسيما ووجود أوراق على مكتب الوزيرة بشأن إنشاء مستشفيى غسيل كلوى مجهزة كاملة بجهود ذاتية من أبناء المحافظة، منذ 6 أشهر دون رد.

بدورها قالت النائبة أميرة العادلى، إن الشارع المصرى يشعر بعدم الرضا، متسائلة: "نحاسب مين عندما يتوفى مواطن مصرى نتيجة عدم توفر جهاز تنفس صناعى له أو أسرّة رعاية مركزة، كيف ونحن فى عام 2021 لا نستطيع توفير أسرّة لبعض الحالات لتدخل المستشفى وتموت فى الشارع".

وشددت البرلمانية، على ضرورة الشفافية فى الإفصاح عن المعلومات والبيانات، ومحاسبة المقصرين، مشيرة إلى أن سبب عدم متابعة المصريين عداد حساب الحالات المصابة نتيجة لغياب الثقة، ولم نعد نعرف عدد الحالات والوفيات، قائلة: "حياة المصريين تستحق أن يحاسب من يقصر فى تقديم الرعاية الصحية".