- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وكان الخطيب انضم إلى جريدة المصرى اليوم منذ تأسيسها 2004، ثم انتقل إلى جريدة الوطن فى إبريل 2012، كما ترقى حتى شغل منصب نائب رئيس تحرير الوطن.
ويعد الخطيب أحد أبرز محررى الإسلام السياسى بمصر، كما أنها أول من أنشأ قسما للإسلام السياسى عام 2008 بالمصرى اليوم.
كما قدم برنامج "كلم ربنا" عبر الراديو 9090 وحقق نجاحا لافتا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. أحمد الخطيب رئيس تحرير تنفيذى لجريدة الوطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.