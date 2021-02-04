إنفوجراف.. أحمد الخطيب رئيس تحرير تنفيذى لجريدة الوطن

جدة - نرمين السيد - وكان الخطيب انضم إلى جريدة المصرى اليوم منذ تأسيسها 2004، ثم انتقل إلى جريدة الوطن فى إبريل 2012، كما ترقى حتى شغل منصب نائب رئيس تحرير الوطن.

ويعد الخطيب أحد أبرز محررى الإسلام السياسى بمصر، كما أنها أول من أنشأ قسما للإسلام السياسى عام 2008 بالمصرى اليوم.

كما قدم برنامج "كلم ربنا" عبر الراديو 9090 وحقق نجاحا لافتا.