هيئة الرعاية الصحية تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزيرة الصحة والسكان، بدء تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات المبرة والحياة وبورفؤاد وهى المستشفيات التى خصصتها الهيئة لعزل حالات كورونا، باللقاح المضاد لكوفيد 19.





وكشف الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه من المستهدف أن يتم تطعيم 1.198 داخل مستشفيات "المبرة، الحياة بورفؤاد"، حيث خصصتهم الهيئة لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى من مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وأوضح البيان أن اللقاح متاح للراغبين فى الحصول علية من العاملين بمستشفيات العزل بالمحافظة، وذلك على مدار 24 ساعة.

وتابع البيان: التطعيم اختيارى ويحصل عضو الفريق الطبى على التطعيم بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعانى أى أمراض أو ظهرت عليه أعراض مرضية.

وتابع البيان أن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى يتماشى مع توجه الدولة المصرية وحرصها الدائم على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتوجة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على إتاحة الفرصة لتوفير عدد من الأمصال، لتلقيح الأطقم الطبية بمستشفيات العزل التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

ولفت إلى أن مصر من ضمن الدول التى حققت نجاحًا كبيرًا فى توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل، باعتبارهم ضمن الفئات ذات الأولوية والمستحقة لتلقى اللقاح طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع: مصر فى صدارة الدول اهتماما بتطعيم الفئات الأولى بتطعيمات كورونا.

ومن جانبه قال الدكتور محمد جمال الكيكى، مدير مستشفى المبرة ببورسعيد، وأول طبيب يحصل على اللقاح ضمن الفريق الطبى بإحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية والمخصصة للعزل، إنه لم يتخوف من تلقى اللقاح حيث إنه معتمد من هيئة الدواء المصرية.

وأوضح أن حالته الصحية جيدة ولم تختلف قبل وبعد تلقيه للقاح، مشجعًا زملاءه على تلقى اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم من الإصابة.