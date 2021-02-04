مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بإحالة بيان وزيرة الصحة للجنة المختصة

جدة - نرمين السيد - وشهدت الجلسة اليوم، إلقاء بيان وزير السياحة والآثار وتم إحالته أيضا إلى اللجان المختصة. ويعاود المجلس الانعقاد يوم الأحد المقبل، حيث يتم الاستماع لبيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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