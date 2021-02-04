شارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، فى المؤتمر العظيم لتوقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية»، إضافة إلى وضع حجر أساس مسجد الإمام وكنيسة القديس في مدينة أبوظبي. دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #رسايل_الاخوة_الانسانية، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج رسايل الأخوة الإنسانية يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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