جمهور الأهلي لا ينسى الزمالك في المونديال.. تصرف إنساني (فيديو)

قامت جماهير النادي المارد الأحمر المتواجدة في ملعب مباراة الأهلي والدحيل بإحياء ذكرى أحداث الدفاع الجوي، التي راح ضحيتها 20 من مشجعى نادي الزمالك.

وأضاءت جماهير الأهلي هواتفها المحمولة في مدرجات ملعب المدينة التعليمية، في الدقيقة 20 من عمر المباراة، في تقليد معتاد للجماهير المصرية لإحياء ذكرى ضحايا الأهلي والزمالك .

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم داخل النادي الأهلي عن التشكيلة التي تخوض مباراة اليوم أمام الدحيل القطري في ثاني مواجهات كأس العالم للأندية.

دخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - - طاهر محمد طاهر- حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

المهاجم: والتر بواليا.

بينما جاء علي دكة بدلاء الفريق الأحمر:

علي لطفي - أحمد رمضان بيكهام - محمد شريف - جونيور أجايي - أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود كهربا - ياسر إبراهيم - سعد سمير - مروان محسن - صلاح محسن - مصطفى شوبير.

وكشف التونسي صبري لموشي، المدير الفني للدحيل عن التشكيلة الرسمية لخوض مباراة الأهلي.

وجاءت تشكيلة الدحيل لموقعة الأهلي:

حارس المرمى: علي صالح زكريا.

خط الدفاع: بسام الراوي - مهدي بن عطية - أحمد ياسر المحمدي - محمد موسي.

خط الوسط الدفاعي: لويس مارتن جونيور- بوضياف.

خط الوسط الهجومي: علي كريمي - دودو - إدميلسون جونيور.

خط الهجوم: ميشيل أولونجا.

ويتسضيف ملعب المدينة التعليمية اللقاء، بين الأهلي ممثل القارة الإفريقية بعد التغلب علي الزمالك الغريم التقليدي، والدحيل القطري مستضيف البطولة بإعتباره بطل دوري نجوم قطر.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، بايرن ميونخ في نصف نهائي مونديال الأندية.

تقام أحداث المباراة في الثامن من الشهر الجاري، بين العملاق البافاري والفائز من مواجهة الأهلي والدحيل في تمام الثامنة مساء علي نفس ملعب إفتتاح بطولة كأس العالم.

وتقام المباراة الثانية للدور نصف النهائي بين تيجريس المكسيكي أمام بالميراس بطل أمريكا الجنوبية، في السابع من فبراير الجاري، في تمام الثامنة مساء، ياتى هذا اللقاء بعد تغلب بطل المكسيك علي بطل آسيا في إفتتاح مونديال الأندية.