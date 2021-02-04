وفاء عامر تنفي شائعة وفاة أشرف صالح قهرًا لقلة أعماله الفنية: كان متعاقد على 3 مسلسلات

لا تزال الشائعات تطارد الفنانين حتى بعد وفاتهم، فنشر البعض أن السبب وراء رحيل الفنان أشرف صالح الذي وافته المنية بنهاية شهر يناير الماضي 2020، القهر والحزن لعدم وجود عروض فنيه من قبل المنتجين له، وعدم مشاركته في أي عمل فني قريبًا.

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لتخرج الفنانة وفاء عامر وتكذب ذلك وتؤكد أن السيدة هبة زوجة الفنان الراحل ارسلت لها رسالة تؤكد أنه كان متعاقد على 3 أعمال فنية جديدة، وأنه توفى راضيًا بكل ما هو عليه مؤكدة أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وفاء عامر ترد على شائعة وفاة أشرف صالح لعدم وجود عروض فنية

وكتبت الفنانة وفاء عامر عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك":"مش هدافع عن ظلم لكن أشرف صالح، مضى مع أستاذ شاهين مسلسل بطولة روجينا، إخراج أحمد شفيق، وأستاذ صادق الصباح، بطولة عمرو سعد، وأستاذ فتحي الجندي بطولة حنان مطاوع شركة الروان".

وأضافت: "أشرف صالح فرح بس ملوش نصيب يكمل، مات راضي وفرحان إنه أخيرًا ربنا رزقه بثلاثة أعمال، ده كلام زوجته السيدة المحترمة هبة، أرزاق موزعها صاحب الدنيا...زملائي وأخواتي لا تقنطوا من رحمة الله ربما تأتي الفرحة والموعد قد أتى للرحيل، ربما نصبر ولنا رزق في الدنيا، وعندما يأتي الحظ نرحل تاركين وراءنا وجع الانتظار".

وفاء عامر تدعو للراحل أشرف صالح



واستكملت:" اللهم ارزقنا جميعًا في الرزق ليس في العمل فقط، ربما صحة، أولاد، كرامة وطن، لمة حلوة، لقمة بتقسمها مع حبايبك، وحاجات كتير.. اللهم اغفر لأشرف ولنا ، واجعلنا من الحامدين الشاكرين، وارزقنا الرزق الذي تراه مناسبا لنا دون وجع، الفاتحة لأشرف صالح، ولنا".

روجينا ترثي الراحل أشرف صالح



ومن جانبها حرصت الفنانة روجينا على رثاء الفنان الراحل مؤكدة أنه كان زميلها بالمعهد ونشرت عبر حسابها في الـ "فيسبوك" صورة للراحل وعلقت عليها:"البقاء لله في أخويا وزميل أيام الدراسة، ودفعتي في دخول المعهد تخرجنا مع بعض و قضيت معه سنين في المعهد، وذكرياتنا فيها كتير، وأحلامنا كانت اكبر، ولما ربنا اكرمني بمسلسل بنت السلطان، وعشان احنا الثلاثة أيمن سلامة وأحمد شفيق وأنا، اولاد المعهد قررنا تبقى الاولوية في الكاست للمعهد العالي للفنون المسرحية، أشرف صالح كان معانا فى مسلسل "بنت السلطان".

وأستطردت: "ومين هيفرحلى ويقف في ضهري غير اللى منى.. أيمن وأحمد، اختاروا أشرف فى دور كبير يليق بيه و بموهبته، بس قضاء الله نفذ ولا راد لقضائه، حزينة كان نفسي تكون جنبى واقولك زى ما حلمنا يا أشرف ربنا حقق حلمنا….قدر الله وماشاء فعل، لك يا اشرف دين فى رقبتى هفضل اسدده ليوم الدين، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته… أسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

