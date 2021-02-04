البرلمان ينتهي من الاستماع لبيان الصحة ويرفع جلساته للأحد..وزايد تؤكد: الانتقادات فى محلها

انتهي مجلس النواب، مساء اليوم الخميس من الاستماع لبيان وزيرة الصحة، مع رفع الجلسات حتي الأحد المقبل للاستماع لبيان وزير الإتصالات.

وعقب الوزيرة علي انتقادات النواب حيث قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، هناك تحديات حقيقة موجودة تواجه القطاع الصحى مصر منذ عشرات السنين، ونسعى لتحسين المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن كل نجع في مصر له أولوية.

النائب محمد سلطان لوزيرة الصحة :حدائق الأهرام والواحات محتاجة نظرة صحية من الحكومة... وجهود الدولة مقدرة

وأضافت زايد، ان أغلب ما ذكره النواب، من تحديات، يتعلق بالعنصر البشرى، مؤكدة ان المنظومة الصحية لابد ان تكون أكثر جاذبية للعنصر البشرى،

وتابعت، حول عدد الأطباء، فهو ليس مسئولية وزارة الصحة، نظرا لأنه يرجع إلى قلة عدد الخريجين، وبالفعل تواصلنا مع وزير التعليم العالى، وتم زيادة نسبة الإلتحاق بكليات الطلب على حساب كليات الصيدلة. وتابعت، ولكى يكون هناك نتائج لذلك، فلن يكون قبل ست أو سبع سنوات.

وأضافت الوزيرة، اذا كان على وزارة الصحة فنناشد بزيادة الحوافزللعنصر البشرى ولكن ندرك أيضا التحديات عند بلدنا ونفس التحديات موجودة في كل القطاعات، متابعة، وهذه التحديات ليست جديدة واخدت الحكومة على عاتقها بدء حلها بشكل مؤسسى وفتح فرص عمل أكثر في مصر.

وحول أجهزة الأشعة المقطعية، أوضحت نعمل على سد العجز بها، وان السبب حاليا هو التأخير في التوريد ولكن الاعتمادات موجودة بالفعل، مؤكدة، استلما 17 جهاز وقريبا نستلم 30 جهاز ، لانه اصبح أمر اساسى جدا، حاصة واننا مش عارفين كورونا هتنتهى امتى.

وشهدت الجلسة قبل رفعها حالة من الغضب بعد إغلاق باب المناقشة بناءا علي طلب الأغلبية، حيث لم تتاح الفرصة للكثير من أجل الحديث، إلا أن رئيس الجلسة المستشار أحمد سعد أكد الالتزام بقرار الأغلبية لأقفال باب المناقشة وفق اللائحة.