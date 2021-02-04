النائب إيهاب منصور: يطالب "وزيرة الصحة" بموافاة المجلس ببيانات تفصيلية عن دعم المستشفيات

وجه النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالاً لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عقب إلقاؤها بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، قائلاً : أين وصل التأمين الصحي الشامل بعد أكثر من ٣ سنوات ولا توجد خريطة واضحة لتنفيذه؟، مشيراً إلى أنه يجب موافاة المجلس ببيانات تفصيلية عن دعم المستشفيات حيث أن نسبة كبيرة يأكلها الفساد ، لافتاً إلي نواب البرلمان تقوم بدور رقابى لعلاج فشل الوزارة في هذا الملف.

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وأضاف "منصور" في كلمته علي هامش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قائلاً "أنه تقدم منذ أكثر من ٤ سنوات باقتراح لتطبيق منظومة ربط سيارات الإسعاف بالمستشفيات للتسهيل على المواطنين والإسراع فى تقديم الخدمة، ولم تكلف الوزيرة نفسها بالدراسة وقمت بعمل اجتماعات عديدة ولم تظهر نتائجها للنور".

وتساءل النائب ، عن مصير لقاح فيروس كورونا؟ وما مصير الفقراء فى هذا الملف؟ وما أليات الكشف الدورى على الاطقم الطبية ، لافتاً إلى أن نسبة وفيات الأطباء طبقاً للاحصائيات ٣.٨ % وهى نسبة عالية بالنسبة للإحصائيات العالمية.

وأشار "منصور" إلى أن هناك تضارب في البيانات بين وزارة الصحة و الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، حيث أعلن الجهاز أن عدد الوفيات من مايو الى يوليو ٢٠٢٠ زاد ٦٠ الف عن المتوسط وهو المرجح راجعاً لفيروس كورونا و هذا عكس بيانات وزارة الصحة ، متساءلاً: هل سيؤثر ذلك على تجاوب الدول مع إمداد مصر باللقاح؟

كما تساءل عضو مجلس النواب، قائلاً : هل تم تطوير أساليب مكافحة فيروس كورونا داخل المستشفيات بعد مرور ١١ شهر على بدء الجائحة لدعم الأطقم الطبية.

واختتم عضو مجلس النواب حديثه، مشيراً إلى أن مستشفى صدر الجيزة بالعمرانية تنتظر التطوير منذ ٤ سنوات ، موضحاً أنه تم انشاء مبنى واحد فقط مميز ومتبقى إنشاء المبنى الرئيسى.