مونديال الأندية: الأهلي يتقدم علي الدحيل في الشوط الأول بهدف "الشحات" (صور)

أنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والدحيل بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات في الدقيقة30.
الغي حكم مباراة الدحيل والأهلي الهدف الثاني للمارد الأحمر عن طريق والتر بواليا مرمى الدحيل بداعي التسلل، في الدقيقة 38 ضمن مباريات كأس العالم للأندية.
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وأحرزحسين الشحات الهدف الاول للأهلي في مرمى الدحيل القطري في المباراة التي تقام أحداثها علي استاد المدينة التعليمية ضمن مواجهات كأس العالم للأندية.
30 دقيقة من الشوط الأول، سجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في مرمي الدحيل
20 دقيقة من أحداث المباراة، سيطرة الأهلي علي المباراة في محاولة لفك دفاع الدحيل.
مرور ربع ساعة من أحداث المباراة، وبدء الدحيل الدخول في أجواء المباراة.
أول 11 دقيقة من عمر المباراة ، وضغط متميز من الأهلي، ولم يحضر الدحيل حتى الان.
سجال بين الفريقين لتسجيل الهدف الأول، الأهلي يواصل الضغط لإحراز أول الأهداف في البطولة.
و أنطلقت صافرة البداية لمباراة الأهلي والدحيل القطري، ضمن مواجهات الدور الأول لكأس العالم للأندية.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم داخل النادي الأهلي عن التشكيلة التي تخوض مباراة اليوم أمام الدحيل القطري في ثاني مواجهات كأس العالم للأندية.
دخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني- بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - - طاهر محمد طاهر- حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.
المهاجم: والتر بواليا.
بينما جاء علي دكة بدلاء الفريق الأحمر:
علي لطفي - أحمد رمضان بيكهام - محمد شريف - جونيور أجايي - أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود كهربا - ياسر إبراهيم - سعد سمير - مروان محسن - صلاح محسن - مصطفى شوبير.
وكشف التونسي صبري لموشي، المدير الفني للدحيل عن التشكيلة الرسمية لخوض مباراة الأهلي.
وجاءت تشكيلة الدحيل لموقعة الأهلي:
حارس المرمى: علي صالح زكريا.
خط الدفاع: بسام الراوي - مهدي بن عطية - أحمد ياسر المحمدي - محمد موسي.
خط الوسط الدفاعي: لويس مارتن جونيور- بوضياف.
خط الوسط الهجومي: علي كريمي - دودو - إدميلسون جونيور.خط الهجوم: ميشيل أولونجا.
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