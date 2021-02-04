مونديال الأندية: الأهلي يتقدم علي الدحيل في الشوط الأول بهدف "الشحات" (صور)

أنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والدحيل بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات في الدقيقة30.

الغي حكم مباراة الدحيل والأهلي الهدف الثاني للمارد الأحمر عن طريق والتر بواليا مرمى الدحيل بداعي التسلل، في الدقيقة 38 ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

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وأحرزحسين الشحات الهدف الاول للأهلي في مرمى الدحيل القطري في المباراة التي تقام أحداثها علي استاد المدينة التعليمية ضمن مواجهات كأس العالم للأندية.

30 دقيقة من الشوط الأول، سجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في مرمي الدحيل

20 دقيقة من أحداث المباراة، سيطرة الأهلي علي المباراة في محاولة لفك دفاع الدحيل.

مرور ربع ساعة من أحداث المباراة، وبدء الدحيل الدخول في أجواء المباراة.

أول 11 دقيقة من عمر المباراة ، وضغط متميز من الأهلي، ولم يحضر الدحيل حتى الان.

سجال بين الفريقين لتسجيل الهدف الأول، الأهلي يواصل الضغط لإحراز أول الأهداف في البطولة.

و أنطلقت صافرة البداية لمباراة الأهلي والدحيل القطري، ضمن مواجهات الدور الأول لكأس العالم للأندية.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم داخل النادي الأهلي عن التشكيلة التي تخوض مباراة اليوم أمام الدحيل القطري في ثاني مواجهات كأس العالم للأندية.