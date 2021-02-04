هدف حسين الشحات في شباك الدحيل (فيديو)

سجل حسين الشحات هدف الأهلي في مباراة المارد الأحمر أمام الدحيل ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة على أراضي العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء الهدف بالدقيقة الثلاثين من عمر المباراة، بعد كرة قطعت من لاعب وسط الدحيل، عن طريق والتر بواليا الذي ترك الكرة لحسين الشحات وسدد كرة أرضية رائعة على يمين صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل.

وأنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والدحيل بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات في الدقيقة30.

و الغي حكم مباراة الدحيل والأهلي الهدف الثاني للمارد الأحمر عن طريق والتر بواليا مرمى الدحيل بداعي التسلل، في الدقيقة 38 ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وأحرزحسين الشحات الهدف الاول للأهلي في مرمى الدحيل القطري في المباراة التي تقام أحداثها علي استاد المدينة التعليمية ضمن مواجهات كأس العالم للأندية.

30 دقيقة من الشوط الأول، سجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في مرمي الدحيل

20 دقيقة من أحداث المباراة، سيطرة الأهلي علي المباراة في محاولة لفك دفاع الدحيل.

مرور ربع ساعة من أحداث المباراة، وبدء الدحيل الدخول في أجواء المباراة.

أول 11 دقيقة من عمر المباراة ، وضغط متميز من الأهلي، ولم يحضر الدحيل حتى الان.

سجال بين الفريقين لتسجيل الهدف الأول، الأهلي يواصل الضغط لإحراز أول الأهداف في البطولة.

و أنطلقت صافرة البداية لمباراة الأهلي والدحيل القطري، ضمن مواجهات الدور الأول لكأس العالم للأندية.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم داخل النادي الأهلي عن التشكيلة التي تخوض مباراة اليوم أمام الدحيل القطري في ثاني مواجهات كأس العالم للأندية.

دخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - - طاهر محمد طاهر- حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

المهاجم: والتر بواليا.

بينما جاء علي دكة بدلاء الفريق الأحمر:

علي لطفي - أحمد رمضان بيكهام - محمد شريف - جونيور أجايي - أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود كهربا - ياسر إبراهيم - سعد سمير - مروان محسن - صلاح محسن - مصطفى شوبير.

وكشف التونسي صبري لموشي، المدير الفني للدحيل عن التشكيلة الرسمية لخوض مباراة الأهلي.

مونديال الأندية: الأهلي يتقدم علي الدحيل في الشوط الأول بهدف "الشحات" (صور)

وجاءت تشكيلة الدحيل لموقعة الأهلي:

حارس المرمى: علي صالح زكريا.

خط الدفاع: بسام الراوي - مهدي بن عطية - أحمد ياسر المحمدي - محمد موسي.

خط الوسط الدفاعي: لويس مارتن جونيور- بوضياف.

خط الوسط الهجومي: علي كريمي - دودو - إدميلسون جونيور.

خط الهجوم: ميشيل أولونجا.

ويتسضيف ملعب المدينة التعليمية اللقاء، بين الأهلي ممثل القارة الإفريقية بعد التغلب علي الزمالك الغريم التقليدي، والدحيل القطري مستضيف البطولة بإعتباره بطل دوري نجوم قطر.