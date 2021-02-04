هدف دون رد.. الأهلي يواجه بايرن ميونخ بعد تفوقه على الدحيل القطري

انتهت المباراة بين النادي الأهلي المصري والدحيل القطري بهدف دون رد، والذي أحرزه حسين الشحات في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على لعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، في أولى مباريات الفريقين بكأس العالم للأندية الذي انطلق عصر اليوم بقطر، ويستمر حتى 11 فبراير الجاري.

وبهذا الفوز، يواجه النادي الأهلي فريق بايرن ميونخ في المباراة المقبلة، في كأس العالم للأندية.

وانطلقت مباراة الأهلي والدحيل القطري على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، في أولى مباريات الفريقين بكأس العالم للأندية الذي انطلق عصر اليوم بقطر، ويستمر حتى 11 فبراير الجاري.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة: "محمد الشناوي في حراسة المرمي و محمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا".

وكان على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفي شوبير.

ويسجل الأهلي ظهوره السادس في كأس العالم للأندية ليصبح أكثر أندية إفريقيا حضورا في مونديال الأندية وثاني أكثر فرق العالم حضورا في البطولة العالمية.

ويعد الأهلي الفريق المصري الوحيد الذي سجل حضوره في البطولة الأكبر في العالم على صعيد الأندية بـ6 مشاركات، ولم يسبق لأي فريق مصري المشاركة في البطولة منذ انطلاقها.

الأهلي هو أول فريق في تاريخ قارة إفريقيا وكذلك الأندية العربية يصعد إلى منصات التتويج العالمية في مونديال الاندية نسخة 2006، عندما فاز بالمركز الثالث، وتوج بالميدالية البرونزية، ليصبح أول فريق مصري وعربي وإفريقي يتمكن من تحقيق ميدالية عالمية في كرة القدم للكبار على صعيد الأندية وكذلك المنتخبات.

خاض الأهلي في مسيرته العالمية 12 مباراة ليصبح ثاني أكثر الأندية ظهورا في المونديال بالتساوي مع ريال مدريد الإسباني خلف أوكلاند ستي النيوزيلاندي الذي ظهر في 15 مباراة بالمونديال.