نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني يطالب وزيرة الصحة بموافاة المجلس ببيانات تفصيلية عن دعم المستشفيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالًا لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عقب إلقاؤها بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، قائلًا: أين وصل التأمين الصحي الشامل بعد أكثر من ٣ سنوات ولا توجد خريطة واضحة لتنفيذه؟، مشيرًا إلى أنه يجب موافاة المجلس ببيانات تفصيلية عن دعم المستشفيات حيث أن نسبة كبيرة يأكلها الفساد، لافتًا إلي نواب البرلمان تقوم بدور رقابى لعلاج فشل الوزارة في هذا الملف.

وأضاف "منصور" في كلمته علي هامش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قائلًا "أنه تقدم منذ أكثر من ٤ سنوات باقتراح لتطبيق منظومة ربط سيارات الإسعاف بالمستشفيات للتسهيل على المواطنين والإسراع فى تقديم الخدمة، ولم تكلف الوزيرة نفسها بالدراسة وقمت بعمل اجتماعات عديدة ولم تظهر نتائجها للنور".

وتساءل النائب، عن مصير لقاح فيروس كورونا؟ وما مصير الفقراء فى هذا الملف؟ وما أليات الكشف الدورى على الاطقم الطبية، لافتًا إلى أن نسبة وفيات الأطباء طبقًا للاحصائيات ٣.٨ % وهى نسبة عالية بالنسبة للإحصائيات العالمية.

وأشار "منصور" إلى أن هناك تضارب في البيانات بين وزارة الصحة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، حيث أعلن الجهاز أن عدد الوفيات من مايو الى يوليو ٢٠٢٠ زاد ٦٠ الف عن المتوسط وهو المرجح راجعًا لفيروس كورونا وهذا عكس بيانات وزارة الصحة، متساءلًا: هل سيؤثر ذلك على تجاوب الدول مع إمداد مصر باللقاح؟

كما تساءل عضو مجلس النواب، قائلًا: هل تم تطوير أساليب مكافحة فيروس كورونا داخل المستشفيات بعد مرور ١١ شهر على بدء الجائحة لدعم الأطقم الطبية.

واختتم عضو مجلس النواب حديثه، مشيرًا إلى أن مستشفى صدر الجيزة بالعمرانية تنتظر التطوير منذ ٤ سنوات، موضحًا أنه تم إنشاء مبنى واحد فقط مميز ومتبقى إنشاء المبنى الرئيسى.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، انتقادات برلمانية حادة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أثناء عرضها بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

