قتله وقطع جثته.. تفاصيل موحشة لحادث بين شاب وابن عمه في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الخميس، من كشف الغموض الذي سيطر على واقعة قتل معلم أزهري ووضع جثته داخل جوال بمقابر الحلفاية بحرى التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا.

قضية قتل معلم أزهري

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد العثور على جثة معلم أزهرى داخل جوال بمقابر الحلفاية بحرى التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا.

أظهرت تحريات المباحث برئاسة المقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، أن المتهم في تلك الواقعة المريعة هو ابن عم المجنى عليه، وشقيق زوجته، حيث قام بقتل المجنى عليه ودفنه في مقبرة الحلفاية بحرى، وذلك بعد مشادة نشبت بينهما.

مسرح الجريمة

تطورت تلك المشادات التي جرت بينهما لتصل إلى اشتباكات بعد معاتبة المجنى عليه له للعودة إلى العمل، قام على إثرها المتهم بضرب المجنى عليه على رأسه فسقط قتيلًا لتسيل دماؤه، إلا أن الحادث لن يتوقف عند ذاك المشهد، ولكن انقض المجرم على فريسته بعدما تخلص منه ليقوم بتقطيع الجثمان.

أكدت التحريات، أن المتهم شقيق زوجة المجني عليه عاد وقام بتقطيع جثمانه بسلاح أبيض، ثم وضعه في جوال بعد ذلك أخبر زوجته بما حدث، وقاما باستقلال توك توك ودفنه في المقابر.

استطعت القوات الأمنية ضبط المتهم وزوجته وسائق التوك توك الذين شاركوا في تلك الجريمة الشنيعة، والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.