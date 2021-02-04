مونديال الأندية: الأهلى يتخطى عقبة الدحيل ويصطدم بـ البايرن في نصف النهائي (فيديو وصور)

حجز الأهلي المصري مقعدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز علي الدحيل القطري صاحب الارض والجمهور بنتيجة هدف مقابل لا شئ، ليتأهل لمواجهة بايرن ميونخ العملاق البافاري في الدور المقبل من البطولة.

سجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول، ليصعد بالأهلي لنصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي بايرن ميونخ علي ملعب أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم، وتقام المباراة في تمام الثامنة من مساء الأثنين القادم.

ملخص مباراة الأهلي والدحيل

75 دقيقة، يواصل الدحيل الضغط لإحراز التعادل قبل نهاية المباراة.

الدقيقة 60، تشهد ضغط متواصل للدحيل القطري من أجل إحراز هدف التعادل.

مع بداية الشوط الثاني من المباراة، قام المدير الفني للدحيل بإجراء تغيريين دفعة واحدة بين شوطى اللقاء.

وأنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والدحيل بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات في الدقيقة30.

و ألغي حكم مباراة الدحيل والأهلي الهدف الثاني للمارد الأحمر عن طريق والتر بواليا مرمى الدحيل بداعي التسلل، في الدقيقة 38 ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وأحرزحسين الشحات الهدف الاول للأهلي في مرمى الدحيل القطري في المباراة التي تقام أحداثها علي استاد المدينة التعليمية ضمن مواجهات كأس العالم للأندية.



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30 دقيقة من الشوط الأول، سجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في مرمي الدحيل

20 دقيقة من أحداث المباراة، سيطرة الأهلي علي المباراة في محاولة لفك دفاع الدحيل.

مرور ربع ساعة من أحداث المباراة، وبدء الدحيل الدخول في أجواء المباراة.

أول 11 دقيقة من عمر المباراة ، وضغط متميز من الأهلي، ولم يحضر الدحيل حتى الان.

سجال بين الفريقين لتسجيل الهدف الأول، الأهلي يواصل الضغط لإحراز أول الأهداف في البطولة.

و أنطلقت صافرة البداية لمباراة الأهلي والدحيل القطري، ضمن مواجهات الدور الأول لكأس العالم للأندية.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم داخل النادي الأهلي عن التشكيلة التي تخوض مباراة اليوم أمام الدحيل القطري في ثاني مواجهات كأس العالم للأندية.

دخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - - طاهر محمد طاهر- حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

المهاجم: والتر بواليا.